Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его мировой рекорд по голам за сборную

Бывший иранский нападающий Али Даеи прокомментировал то, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил его мировой рекорд по голам за сборную в матче с национальной командой Франции в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Бывший иранский нападающий Али Даеи прокомментировал то, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил его мировой рекорд по голам за сборную в матче с национальной командой Франции в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы побить мой мировой рекорд по голам за сборную. Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать великому чемпиону, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всём мире. Вперёд, Криштиану!» — написал Даеи на своей странице в Instagram.

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Португалии дублем отметился Роналду. В составе команды Франции — Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что Португалия и Франция сыграли вничью и вышли в плей-офф Евро-2020.