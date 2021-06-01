Португалия и Франция сыграли вничью и вышли в плей-офф Евро-2020

Сборные Португалии и Франции не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборные Португалии и Франции не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 2:2.

В составе португальцев дубль оформил Криштиану Роналду, который отличился с пенальти на 30-й и 60-й минутах. У французов дубль оформил Карим Бензема, который реализовал 11-метровый в компенсированное время первого тайма (45+2'), а также забил на 47-й минуте.

Таким образом, Франция набрала пять очков и вышла в плей-офф с первого места в группе F. Португальцы с четырьмя очками заняли третье место в группе.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом, забившим в сумме 20 мячей на ЧЕ и ЧМ.