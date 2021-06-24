Российская баскетболистка считает неправильным обвинять футболистов сборной России в вылете с Евро

«Футбол — это вид спорта номер один, и понятно, что футболисты много зарабатывают. Неправильно обвинять их в том, что они плохо сыграли. Я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. Артём Дзюба очень хорошо сказал и всем всё объяснил», — цитирует Абросимову «Газета.Ru».

По словам баскетболистки, единственное, что её расстраивает, — когда она видит, что параллельно с чемпионатом Европы по футболу идёт женский Евробаскет и женщины играют пять матчей за семь дней, а у мужчины — три встречи за девять дней.

«Спортсменов ставят под угрозу, растёт риск получения повреждений. Несправедливо, что здоровые мужчины в расцвете сил играют меньше матчей, чем женщины», — сказала она.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела из турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.