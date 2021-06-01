Боксёр Дрозд заявил, что у Черчесова не всё в порядке с воспитанием

По его мнению, Россия по делу заняла последнее место в группе на Евро-2020.

«Про Черчесова. Мне очень не понравился его эфир с Денисом Казанским, который был этой весной. Признаюсь, я был немного в шоке и позвонил Денису. Мы с ним хорошие приятели, вместе играем в хоккей. В том эфире Черчесов крайне неуважительно, а порой в хамском тоне разговаривал с одним из уважаемых журналистов, который задавал абсолютно адекватные вопросы. На эти вопросы нужно отвечать сдержанно и спокойно. Но Черчесов остро реагировал на них и хамил. Мне показалось, что не всё в порядке у него с воспитанием», — приводит слова Дрозда Telesport.

Он также назвал странным интервью Черчесова после вылета и считает, что тренер национальной команды не должен так себя вести.

«Он должен быть корректнее и сдержаннее. Да, неприятно, проиграли. Но ведь его никто не тащил на пост главного тренера сборной России. Будь корректен, ты понимал, куда пришёл. Поэтому я считаю, что тренера надо менять», — добавил Дрозд.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее телеведующий Андрей Норкин с юмором отреагировал на вылет сборной России по футболу с Евро-2020.