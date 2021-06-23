Норкин с юмором отреагировал на вылет сборной России по футболу с Евро-2020

«Чемпионат Европы по футболу, слава богу, будет дальше продолжаться без нервотрёпки. Всё произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: «Ты за кого будешь болеть на чемпионате?» — «За наших». — «А потом?» — сказал Норкин в эфире НТВ.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Александр Мостовой высмеял разговоры о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной России.