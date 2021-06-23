Мостовой высмеял разговоры о назначении Тедеско главным тренером сборной России

«Все эти обсуждения по поводу назначения Тедеско новым главным тренером сборной — полная комедия. Я вообще не представляю, чтобы такое случилось. Назвать можно любую фамилию. Можно и меня предложить, и кого угодно», — цитирует Мостового Sport24.

По его мнению, если приглашать на эту должность иностранца, то гораздо более статусного. При этом он считает, что в России есть много достойных специалистов.

«А так, на данный момент на этом не стоит зацикливаться, потому что Черчесов уже сказал про подготовку к ЧМ, который будет уже через год. Так что смысла рассуждать об этом и чесать языком нет. Думаю, смены тренера в ближайшее время не будет», — добавил Мостовой.

В настоящее время сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда не сумела выйти из группы на Евро-2020.

Ранее Червиченко заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Тедеско во главе сборной России.