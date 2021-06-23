Червиченко: мне было бы интересно посмотреть на Тедеско во главе сборной России

«Если назначат Тедеско, то я не скажу, что это бред. Мне было бы интересно наблюдать за его работой в сборной. Но не считаю, что это самый лучший выбор. Если бы Тедеско был кристально чистым, то я был бы за его приглашение в сборную. В «Спартак» при нём попадали очень сомнительные личности, потому в искренность Тедеско я не верю. Не вижу иностранца на посту главного тренера сборной России. Нашему тренеру мы можем «напихать» за пазуху так, что он потом спокойно по улице пройти не сможет. А иностранец в случае провала просто уедет. Главное, чтобы у нового тренера сборной была адекватная зарплата, а не €2,5 млн, как у Черчесова. Если тренер сборной Бельгии получает €1,5 млн и выносит нас с одной ноги, то странно платить нашему на миллион больше. Сборную может возглавить Черевченко. По профессионализму — он самый лучший тренер из молодой гвардии», — цитирует Червиченко Sport24.

В настоящее время сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда не сумела выйти из группы на Евро-2020.

Ранее Малафеев объяснил, почему Черчесову сложно отказаться от Дзюбы в сборной России.