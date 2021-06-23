Малафеев объяснил, почему Черчесову сложно отказаться от Дзюбы в сборной России

«Всё дело в опыте. Да, футболисты есть, можно было бы использовать немного другой рисунок игры. Но достаточно сложно поменять всю тактику, убрав одного Дзюбу. Это капитан команды, на нём на протяжении нескольких лет строилась вся концепция игры. Думаю, Черчесов не мог ничего сделать, потому что все уже привыкли к данной модели и знали, как с её помощью добиваться результата. В противном случае было необходимо полностью модернизировать сборную, сделать её скоростной, играть в более высокий прессинг, не давать сопернику инициативу, стараться постоянно контролировать мяч и пытаться обострять за счёт быстрых флангов. Многое зависит от оппонента, но в целом можно было и бельгийцев прессинговать. Но как это сделать, обладая кучной серединой поля и одним выдвинутым нападающим? Приходилось отходить назад, отбирать мяч и начинать позиционную атаку. С другой стороны, можно было делать длинные передачи на Артёма, чтобы он в свою очередь отдавал пас на подбегающих футболистов», — сказал Малафеев RT.

Ранее Малафеев объяснил, почему Шунин подвергся большей критике, чем Сафонов.