Малафеев объяснил, почему Шунин подвергся большей критике, чем Сафонов

«Человек так устроен: он будет поддерживать того, кто ему по какой-то причине симпатичен. И исходя из этого к Матвею и его ошибкам относились не так критично, как к Антону. Если разбирать пропущенные мячи в матче с Бельгией, то там был вопрос ко второму голу, хотя как вратарь я понимаю Шунина. Соперник действовал на опережение, и голкиперу было сложно заранее выбрать точку, в которую полетит мяч. Опять же, это вопрос к игрокам опорной зоны, которые должны были хоть как-то подстраховать вратаря, у которого была доля секунды, чтобы отреагировать на удар. Во время третьего эпизода вся команда очень раскрылась, а Шунин, возможно, немного потерял ворота, оставив без присмотра угол», — сказал Малафеев в интервью RT.

После первого тура место в воротах сборной России занял Матвей Сафонов, сменивший Антона Шунина.

Ранее Малафеев призвал поддержать Зобнина.