Малафеев призвал поддержать Зобнина

«Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определённый опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. Потому что игрокам сборной России в целом не хватило опыта выступления на высоком уровне. У нас им могут похвастаться четыре-пять человек. Поэтому Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?» — сказал Малафеев в интервью RT.

Сборная России заняла четвёртое место в своей группе и прекратила выступления на чемпионате Европы.

Ранее Малафеев проанализировал пропущенные мячи сборной России в матче с Данией.