Отец Сафонова рассказал о состоянии голкипера после вылета сборной России с Евро-2020

Евгений Сафонов, отец голкипера сборной России Матвея Сафонова, рассказал о состоянии сына после поражения от команды Дании (1:4) в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 и вылета с турнира.

Евгений Сафонов, отец голкипера сборной России Матвея Сафонова, рассказал о состоянии сына после поражения от команды Дании (1:4) в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 и вылета с турнира.

«Я с ним общался после игры. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. О футболе мы с ним не говорим. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, потому и показала такую игру», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B и вылетела с Евро-2020. 22-летний Сафонов сыграл в двух играх национальной команды на Евро-2020 и пропустил четыре мяча.

Ранее Малафеев высказался о будущем сборной России по футболу.