Малафеев высказался о будущем сборной России по футболу

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев считает, что национальной команде стоит запустить процесс омоложения состава.

«Конечно, общая стратегия развития футбола с прицелом на будущее и достижение результатов противоположна решению локальных задач. Для того чтобы что-то получить в будущем, необходимо отказаться от чего-то сейчас. Сделать упор на молодых перспективных игроков, понимая, что они раскроются только через два, три, четыре года или даже шесть лет, то есть после этого чемпионата мира и ещё одного Евро. Я не говорю, что возрастные футболисты не достойны выступать в сборной. Но если долго держаться за тех, кто достигал результата в прошлом, какая у них будет перспектива в ближайшие два-три года? Поэтому это вопрос к руководству, как сейчас быть: решать нынешнюю задачу или строить команду на будущее», — сказал Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев объяснил, почему Черчесову сложно отказаться от Дзюбы в сборной России.