Точилин: у Головина не тот уровень, чтобы в одиночку выигрывать матчи

«Миранчук забил хороший мяч финнам, но это финны. Мы одержали тогда победу за счёт уровня его исполнительского мастерства. Но больше особо вспомнить нечего. Он пока ведь и в «Аталанте» не стал игроком стартового состава, нередко остаётся в запасе. Наверное, ему ещё необходимо время, чтобы прибавить», — сказал Точилин в интервью «Известиям».

Также бывший футболист национальной команды высказался об игре Александра Головина на турнире.

«Значит, не тот у Александра уровень, чтобы в одиночку выигрывать матчи. Понятно, что мы ждали от Головина большего. Но результативными действиями на турнире он так и не отметился. Ниже определённой планки Саша всё равно не опускается, но этого не хватило для успеха. Сейчас даже Месси один редко решает исходы встреч. Должна быть какая-то помощь, командная игра. Нет, я бы не сказал, что мы переоценили Головина и Миранчука. Скорее просто ждём от них большего, потому что они уехали в Европу», — добавил Точилин.

На чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в своей группе и не попала в плей-офф.

Ранее Точилин назвал Бердыева единственной возможной кандидатурой на смену Черчесову.