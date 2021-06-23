Точилин считает Бердыева единственной возможной кандидатурой на смену Черчесову

«Нам стоит понимать: а кто тогда придёт вместо Черчесова? Могу высказать лишь своё субъективное мнение. Черчесов знает эту команду, знает рычаги, на которые можно давить, понимает допущенные ошибки. Пока я не вижу ему альтернативы. Если только Курбан Бердыев. Возможно, он сможет привнести что-то новое. Других кандидатур я не вижу. Иностранец? А где гарантия, что у него получится? Согласитесь, что мы это уже проходили. Только Гус Хиддинк на каком-то этапе добился определённых успехов. В целом это, в принципе, риск. Да и с финансовой точки зрения довольно затратно», — сказал Точилин в интервью «Известиям».

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На ЧМ-2018 он вывел команду в четвертьфинал турнира. На Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы.

Ранее Мещеряков высказался о вылете сборной России с Евро-2020.