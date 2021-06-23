Мещеряков — о вылете сборной России с Евро-2020: это тема для глубокого анализа

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы после поражения от Дании (1:4).

«Итог один — всем надо работать. И не только футболистам — всем. Надо интенсивнее работать и перестать заниматься своими личными делами. Не хочу бросаться яркими фразами. Кто хотел хайпануть на этой теме, тот уже хайпанул. Это тема не для пиара, а для глубокого анализа с последующей работой. Пускай специалисты разбираются и расскажут нам, в чём проблема. У меня есть личное мнение, но оно не для публичного обсуждения», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили командам Финляндии и Дании.

Ранее в Кремле воздержались от комментариев относительно возможной отставки Черчесова.