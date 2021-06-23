В Кремле воздержались от комментариев относительно возможной отставки Черчесова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам отправить в отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам отправить в отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я воздержусь от ответа на этот вопрос», — приводит слова Пескова РИА Новости.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительном туре разгромно уступила Дании (1:4). В результате Россия заняла четвёртое место в группе и не вышла в плей-офф.

Ранее Кудряшов заявил, что у сборной России был шанс на выход из группы.