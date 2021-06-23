Кудряшов: у нас был шанс на выход из группы

«Для меня Евро-2020 был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ-2018. Это нам удалось, не получилось лишь показать результат и выйти из группы. Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я надеялся ещё помочь команде на турнире. Старался в игре с Данией действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнёрам. Мне кажется, что нашим молодым ребятам нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Всё же считаю, что у нас был шанс выйти из группы — до первого мяча в наши ворота всё складывалось неплохо. Жаль, не получилось добиться положительного результата», — цитирует Кудряшова Sport24.

Проиграв Дании в матче третьего тура группового этапа (1:4), сборная России финишировала на последнем месте в своей группе.

Ранее Губерниев раскритиковал сборную России после поражения от Дании.