Губерниев раскритиковал сборную России после поражения от Дании

«Футболисты сборной Дании, мои вам аплодисменты! Вы крутые! И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а, точнее, антифутбол был ещё сносным. А потом всё как всегда. Вообще без шансов!» — написал Губерниев в Telegram.
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.
Ранее Фёдор Кудряшов выразил мнение, что сборная России выполняла свой план в первом тайме матча с Данией.