Кудряшов считает, что сборная России выполняла свой план в первом тайме матча с Данией

«На мой взгляд, первый тайм мы выполняли план. И у нас был очень хороший момент при счёте 0:0, плюс могли пару раз доводить до логического завершения, но не смогли забить, а датчане при одном ударе в створ забили», — сказал Кудряшов после игры.

Он отметил, что команда начала раскрываться во втором тайме, а у Дании возникло больше моментов, после чего уже не удалось переломить ход.

«Думаю, будет непросто. Могу сказать только за себя. Очень расстроен, обидно вылетать на групповом этапе. Хотелось намного большего», — добавил Кудряшов.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020.