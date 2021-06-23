Сестра Шмейхеля рассказала, что после матча с Россией у неё болело всё тело

«Игра была очень нервной. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, я молилась, чтобы всё сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой после встречи. У меня болело всё тело, потому что оно было сильно напряжено. Почувствовала, что могу вздохнуть с облегчением, только когда матч закончился», — цитирует Сесилию Шмейхель BT.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

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