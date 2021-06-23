Отец Черышева выступил против отставки Черчесова из сборной России

«У Черчесова есть контракт, он должен его доработать. Менять тренера за год до чемпионата мира по футболу неразумно, потому что нужно будет заново перестраивать команду», — цитирует Дмитрия Черышева News.ru.

Он привёл в пример сборную Испании, где тоже поменяли тренера, отметив, что у испанцев ничего хорошего из этого не вышло.

«Кардинальные изменения в сборной России не принесут пользы», — сказал Черышев-старший.

По итогам группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, заняли четвёртое место в группе В и вылетели с турнира.

Ранее сообщалось, что Кавазашвили посоветовал Черчесову уйти в отставку с поста главного тренера сборной России.