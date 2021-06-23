Кавазашвили посоветовал Черчесову уйти в отставку с поста главного тренера сборной России

«Станиславу Саламовичу надо было уходить после чемпионата мира 2018 года под овации и салют. Но Черчесов взял на себя такую обузу, зная, что кадровое пополнение в сборной России среднее», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.

По словам советского вратаря, он рекомендовал Черчесова в сборную России перед назначением.

«Станиславу Саламовичу нужно написать заявление по собственному желанию. После игры с Данией у меня попросту опустились руки», — сказал он.

По итогам группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, заняли четвёртое место в группе В и вылетели с турнира.

Ранее сообщалось, что Фонсека готов сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России.