Фонсека готов сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

Марку Абреу, агент бывшего главного тренера римской «Ромы» Паулу Фонсеки, ответил на вопрос, готов ли его клиент возглавить сборную России.

Марку Абреу, агент бывшего главного тренера римской «Ромы» Паулу Фонсеки, ответил на вопрос, готов ли его клиент возглавить сборную России.

«Если бы мне позвонили из Российского футбольного союза и сделали предложение, я бы передал это Паулу. Фонсека — профессиональный тренер, он был бы готов обсудить этот вопрос, не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры», — цитирует Абреу «РБ Спорт».

По итогам группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, заняли четвёртое место в группе В и вылетели с турнира.

Ранее агент Фонсеки заявил, что не общался с представителями ЦСКА.