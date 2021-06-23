Фонсека готов сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

«Если бы мне позвонили из Российского футбольного союза и сделали предложение, я бы передал это Паулу. Фонсека — профессиональный тренер, он был бы готов обсудить этот вопрос, не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры», — цитирует Абреу «РБ Спорт».
По итогам группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, заняли четвёртое место в группе В и вылетели с турнира.
Ранее агент Фонсеки заявил, что не общался с представителями ЦСКА.