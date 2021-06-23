Влашич прокомментировал выход Хорватии в плей-офф Евро-2020

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Это был отличный матч. Сборная Хорватии знала, что может так играть. Когда Шотландия сравняла, мы сохранили спокойствие, потому что знали, что сильнее соперника и можем создать голевые моменты. Хорватия уверенно победила. Думаю, что как раз такую сборную хотят видеть болельщики», — цитирует Влашича официальный сайт УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Хорватии забитыми мячами отметились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. В составе команды Шотландии — Каллум Макгрегор.

Таким образом, Хорватия набрала четыре очка, расположилась на втором месте в группе D и вышла в плей-офф Евро-2020.

Ранее агент Влашича прокомментировал возможный уход полузащитника из ЦСКА после Евро-2020.