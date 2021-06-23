Агент Влашича прокомментировал возможной уход полузащитника из ЦСКА после Евро-2020

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, прокомментировал игру своего клиента в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Шотландии.

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, прокомментировал игру своего клиента в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Шотландии.

«Влашич сыграл отлично, забил важный мяч. В Хорватии все очень рады победе и выходу из группы», — цитирует Мартича Sport24.

Также агент ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника из ЦСКА после Евро-2020.

«Такие удачные матчи очень важны для продажи футболистов. Влашич хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Никола заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень», — сказал он.

Напомним, что в матче с Шотландией Влашич стал автором одного из голов и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что Хорватия победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020.