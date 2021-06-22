Плющенко заявил, что у него нет претензий к работе Черчесова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о работе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после вылета с Евро-2020.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о работе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после вылета с Евро-2020.

«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Черчесов является отличным специалистом, так как именно он привёл национальную команду в четвертьфиналу ЧМ-2018.

«Так что дело не в Черчесове. А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться», — добавил Плющенко.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Плющенко предложил вкладывать больше средств в фигурное катание после провала России на Евро-2020.