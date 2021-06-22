Плющенко предложил вкладывать больше средств в фигурное катание после провала России на Евро-2020

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на вылет сборной России по футболу с Евро-2020.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на вылет сборной России по футболу с Евро-2020.

«Финляндию мы обыграли, а с Бельгией и Данией справиться не смогли, что говорит об уровне российского футбола. Сильнейшим европейским сборным уступаем во многих компонентах. В первую очередь в скорости. На их фоне мы слишком вялые», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, необходимо выходить и бороться с первых минут, а у сборной России он это увидел уже только в концовке матча с Данией.

«Предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъёме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале», — добавил Плющенко.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Роман Зобнин рассказал, о чём говорил Станислав Черчесов после поражения от Дании.