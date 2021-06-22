Широков высказался о вылете сборной России с Евро-2020

«Насколько я знаю, Черчесов не назначал себе зарплату, поэтому критиковать его за то, что ему платят такие деньги, — это по меньшей мере глупо. Вы его сами до небес возвели с 2018 года, а сейчас считаете его зарплату. Если исходить из того результата, который был, наверное, она была заслужена. Согласен насчёт критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами всё поняли», —приводит слова Широкова Sport24.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Александр Самедов высказал мнение о критике сборной после вылета с Евро-2020.