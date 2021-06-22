Самедов — о критике сборной после Евро-2020: у нас всё время так

«Эмоции негативные, ничего хорошего от этого Евро. Я смотрю на это всё время одинаково. Потому что у нас это не в первый раз. У нас всё время так. После удачного турнира все говорят, что нам повезло, а после неудачного припоминают зарплату тренеров и футболистов. Все подряд напоминают. Это некая наша действительность», — приводит слова Самедова Sport24.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что блогер Манукян предложил назначить Бузову главным тренером сборной России по футболу.