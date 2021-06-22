Смородская раскритиковала тренерские решения Черчесова на Евро-2020

«Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола. Наши игроки совершали ошибки от неумения играть под давлением. Российский чемпионат — это теплица для нежных цветов. Когда выходим играть в реальный футбол, они попросту не выдерживают другие скорости и мгновенные решения в голове. Именно по этой причине допускают ошибки, а не потому, что они плохие люди и злонамеренно расконцентрировались», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Она отметила, что Станиславом Черчесовым были допущены ошибки с составом команды.

«Почему не взяли Гилерме? Зачем надо было экспериментировать с вратарями? Почему в опорной зоне не играл Баринов? Оздоев прямо незаменимый, что не пас — противнику. Головин ничего не показал. Замены не сработали — после изменений пропустили два лишних гола. При чём там Мухин, у которого нет опыта в Российской премьер-лиге? Это не время для экспериментов», — добавила Смородская.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

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