Сёмин прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020

«Надо сначала всё проанализировать, а потом подводить итоги. Я до игры уже говорил, а сейчас говорить не о чем. Пускай говорят руководители», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС проанализируют выступление сборной России на Евро-2020.