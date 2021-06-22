Созин — о результате сборной на Евро: мы находимся в системном кризисе

«Я не могу читать в спортивных СМИ людей, которые пишут, что вчера был позор и кошмар. Это те люди, которые хотят себя пропиарить на этой ситуации. Футбольные же люди понимают, что мы находимся в системном кризисе. Это не вчерашний позор. Это сегодняшняя ситуация нашего футбола. Надо прекратить кричать, а начать делать дела. Нужно предлагать конкретные действия», — приводит слова Созина Sport24.

Он отметил, что считает необходимым отмену лимита на легионеров, введение потолка зарплат для молодых российских футболистов и сокращение РПЛ до десяти команд.

«Я не понимаю, почему мы все решили, что можем обыграть Данию в решающем матче на их стадионе? Мы что, самая сильная сборная мира? Нет. У нас сильный клубный футбол? Нет, конечно. И все эти разговоры про тренера — от лукавого. Футбольным людям не надо разводить пожар. А футболистам не за что извиняться. Вспомните слова Слуцкого, который после Евро-2016 сказал: «Мы обосрались». Вчера, по словам Дзюбы, мы обкакались. Ребят, что со стулом у нашей сборной на чемпионатах Европы? Может, нужен врач? Может, они едят что-то не то, поэтому понос», — добавил Созин.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее появилась информация, что Черчесов не намерен уходить в отставку.