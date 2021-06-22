СМИ: Черчесов не намерен уходить в отставку

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Черчесов не собирается подавать в отставку по собственной инициативе, при этом разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.

Отмечается, что 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждёт встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи чемпионата мира — 2022.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что блогер Манукян предложил назначить Бузову главным тренером сборной России по футболу.