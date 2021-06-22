Колосков — о вылете сборной с Евро-2020: не виноватых нужно искать, а причину

«Одного виновника нет: Зобнина или Черчесова. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. С 2018 года не было ни одной игры, которая бы запомнилась. Всё это говорит о том, что у нынешнего состава сборной нет никаких перспектив. Они три года играли кое-как. Этот состав не в состоянии что-либо выиграть, его нужно менять коренным образом, доверять молодым ребятам и исходить не из возраста, а из мастерства и характера», — приводит слова Колоскова Sport24.

Он отметил, что видит колоссальную работу тренерского штаба и Черчесова.

«Они в своём кабинете постоянно что-то анализируют, просматривают, а на выходе — ноль. В чём причина? В футболистах. Из состава надо оставлять пять-шесть человек, остальных менять. Я не сторонник отставки Черчесова. Сейчас не нужно пороть горячку. Такие результаты — дискредитация работы РФС», — добавил Колосков.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС проанализируют выступление сборной России на Евро-2020.