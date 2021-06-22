Колосков назвал жалким зрелищем игру России в матче с Данией на Евро-2020

«Это было жалкое зрелище, по-другому я назвать не могу. 30 минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. Если команда в это время не показывает всё, на что способна, значит, она не способна этого делать», — приводит слова Колоскова Sport24.
Он отметил, что подобное с российской командой происходит не впервые.
«Это продолжается уже на протяжении последних двух лет. Начинаем неплохо, просматривается линия, а потом что-то переключается и игроки становятся другими. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля», — добавил Колосков.
Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и с тремя очками заняла по дополнительным показателям четвёртое место, не сумев выйти в плей-офф Евро-2020.
Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Россия забила Дании на Евро-2020 благодаря судейской ошибке.