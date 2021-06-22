Малафеев: Сафонов сыграл ровно так, как и должен был

«Я бы вообще не делал акцент на вратарской позиции. Сафонов сыграл ровно так, как и должен был. Ужасная ошибка при втором мяче, ну а дальше датчане, мотивированные поддержкой своих болельщиков и результатом в параллельном матче, гнали вперёд. Они стали ловить нашу сборную на контратаке и добились своего. Нам надо было забивать и сводить матч к ничьей и спокойно выходить из группы, но, к сожалению, это был не наш день», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Малафеев назвал результат на Евро-2020 показателем уровня российского футбола.