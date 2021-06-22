Аршавин: мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего

«Требуются некоторые позиции для омоложения. Посмотрите, у нас там Жирков травмируется, мы видим, что Кудряшов со скоростями не справляется с этими. Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он отметил, что во времена его выступлений команда тоже проигрывала со счётом 1:4, но в игре были какие-то запоминающиеся эпизоды и яркость.

«А что мы увидели в этом матче — длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись. Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он всё выигрывает, всех отодвигает, то там три таких шкафа приехали — и уже не отодвинуть чисто физически. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба — впереди мы слабо играли на этом турнире», — добавил Аршавин.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020.