Черчесов двумя словами ответил на просьбу прокомментировать игру сборной по прилёте в Москву

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после возвращения национальной команды в Москву коротко ответил на просьбу прокомментировать игру с Данией в заключительном, третьем туре чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после возвращения национальной команды в Москву коротко ответил на просьбу прокомментировать игру с Данией в заключительном, третьем туре чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Матч ТВ», на просьбу журналистов прокомментировать встречу с датчанами Черчесов ответил: «Доброе утро», после чего зашёл в автобус, не став давать дальнейших комментариев.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020.