Черчесов двумя словами ответил на просьбу прокомментировать игру сборной по прилёте в Москву
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после возвращения национальной команды в Москву коротко ответил на просьбу прокомментировать игру с Данией в заключительном, третьем туре чемпионата Европы по футболу.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после возвращения национальной команды в Москву коротко ответил на просьбу прокомментировать игру с Данией в заключительном, третьем туре чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Матч ТВ», на просьбу журналистов прокомментировать встречу с датчанами Черчесов ответил: «Доброе утро», после чего зашёл в автобус, не став давать дальнейших комментариев.
Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020.