Губерниев заявил, что сборной России нужен новый тренер

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения от Дании на Евро-2020 заявил, что сборной России по футболу нужен новый главный тренер на смену Станиславу Черчесову.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения от Дании на Евро-2020 заявил, что сборной России по футболу нужен новый главный тренер на смену Станиславу Черчесову.

Он отметил, что у сборной России нет запасного плана на случай пропущенного мяча.

«Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу ещё и ещё. Мы проиграли вдрызг. Ещё нам нужен новый тренер», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что не стоит критиковать Романа Зобнина за ошибку в матче с Данией.