Канчельскис: Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Семь голов получили в трёх играх, чего вы хотите? Что касается игры сборной России в первом тайме, неважно, как встреча начнётся — важно, как она закончится. Пока были силёнки, футболисты сборной России сражались. Но в футбол играют 90 минут. Если футболисты не могут, значит, они не готовы», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Также полузащитник высказался о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную России. Пусть Российский футбольный союз решает, кто нужен сборной», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020.