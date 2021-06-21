Смородская не понимает, кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной

«Я считаю, что Черчесов совершил ошибку, выпустив на поле Жемалетдинова. Зачем нужно было убирать Миранчука? Дзюбу весь матч закрывали игроки сборной Дании. У нашей национальной команды ничего не получалось. Были моменты у Головина, но он не реализовал их. Нужно ли уходить Черчесову? А кто будет на его месте? У нас уже давно нет качественного тренера в России», — цитирует Смородскую Sport24.
По её мнению, в России необходимо заниматься развитием игроков, а сама работа должна быть плановой, вместо того, что происходит на данный момент.
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России после поражения от Дании.