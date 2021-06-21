Швейцария сыграет в плей-офф Евро-2020

Это произошло после поражения сборной России от Дании (1:4) и победы Бельгии над Финляндией (2:0).

Таким образом, занявшее третье место в группе A Швейцария уже гарантировала себе место в плей-офф, так как у неё по итогам группового этапа четыре набранных очка. У занявших же третьи места в группах B и C Финляндии и Украины по три очка в активе.

Швейцария может сыграть в 1/8 финала с Бельгией, а также с победителями групп E и F.

Ранее сообщалось, что Дания сыграет с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020, а Бельгия может встретиться с Испанией.