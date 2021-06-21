Дания сыграет с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020, Бельгия может встретиться с Испанией

По итогам трёх матчей групповой стадии определились участники плей-офф чемпионата Европы по футболу от группы B.

По итогам трёх матчей групповой стадии определились участники плей-офф чемпионата Европы по футболу от группы B.

Сборная Бельгии, с девятью очками занявшая первое место в группе, в 1/8 финала встретится с командой, занявшей третье место в группах A, D, E или F, среди которых действующие чемпионы Евро — сборная Португалии — и двукратные победители чемпионатов Европы — Испания.

Сборная Дании, набравшая три очка и ставшая второй за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, в 1/8 финала сыграет со ставшим вторым в группе A Уэльсом.

Финляндия, также набравшая три очка, стала третьей, уступив Дании, но опередив Россию, и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Сборная России с тремя очками стала четвёртой и завершила выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Лукаку сравнялся с лидерами гонки бомбардиров Евро-2020.