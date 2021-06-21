Дзюба о поражении России от Дании: те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь

«Первый гол — на ровном месте. Всё получается. Мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар — гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, сами себя убиваем. Психология, наверное. Но ещё раз хотелось бы извиниться, кто в нас верил — мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Вы, наверное, будете правы. Спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались бились. Но на таком уровне… Хотели отыграться, а получили третий, четвёртый», — сказал Дзюба.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Дания — первая команда в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений.