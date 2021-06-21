Дания — первая команда в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

В составе команды Дании забитыми мячами отметились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле (82'). В составе сборной России единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба.

Таким образом, Дания набрала три очка, заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф Евро-2020. Россия с тремя очками заняла последнее место в группе, уступив соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что Сборная Дании стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая вышла в плей-офф Евро, проиграв первые два матча группового этапа. Об этом сообщает Opta Joe.

Ранее сообщалось, что Кристенсен признан лучшим игроком матча Евро-2020 Дания — Россия.