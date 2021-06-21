Французский комментатор — о Дзюбе: ни мысли, ни энергии

На своей странице в социальной сети Twitter Ле Севилье высказался о выступлении Дзюбы на чемпионате Европы по футболу. По его словам, нападающий сборной России неудачно проводит турнир.

«По-моему, на данный момент Артём Дзюба проводит катастрофический Евро. Нет ни энергии, ни мысли», — написал Ле Севилье.

На чемпионате Европы по футболу Дзюба в стартовом составе начал все три матча группового этапа. На данный момент в активе форварда «Зенита» значится одна голевая передача.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма подопечные Станислава Черчесова уступают со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выиграл больше всех верховых единоборств в первом тайме матча между сборными России и Дании на Евро-2020.