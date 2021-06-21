Дзюба выиграл больше всех верховых единоборств в первом тайме матча с Данией на Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба одержал верх в семи верховых единоборствах в матчах с национальной командой Дании в рамках заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Нападающий сборной России Артём Дзюба одержал верх в семи верховых единоборствах в матчах с национальной командой Дании в рамках заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По информации WhoScored, в первом тайме матча с командой Дании Дзюба 11 раз вступал в верховые единоборства с соперниками. В семи случах он взял верх, в четырёх — уступил.

Это позволило ему стать лидером по числу выигранных верховых единоборств среди обеих команд. Ближайшим преследователем Артёма являются Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов и Андреас Кристенсен (все — по три).

Ранее сообщалось, что сборная России владела мячом менее 32% времени в первом тайме матча с Данией на Евро-2020.