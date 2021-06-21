Россия владела мячом менее 32% времени в первом тайме матча с Данией на Евро-2020

Сборная России по футболу более чем в два раза меньше времени владела мячом в матче с командой Дании в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России по футболу более чем в два раза меньше времени владела мячом в матче с командой Дании в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Согласно информации WhoScored, по окончании первого тайма процент соотношения владения мячом составил 68,3% — 31,7% в пользу национальной команды Дании.

Таким образом, сборная России владела мячом более чем в два раза меньше, чем команда Дании.

После первого тайма сборная России уступает команде Дании со счётом 0:1.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Дания открыла счёт в матче с Россией на Евро-2020.