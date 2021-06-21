Россия владела мячом менее 32% времени в первом тайме матча с Данией на Евро-2020

Согласно информации WhoScored, по окончании первого тайма процент соотношения владения мячом составил 68,3% — 31,7% в пользу национальной команды Дании.
Таким образом, сборная России владела мячом более чем в два раза меньше, чем команда Дании.
После первого тайма сборная России уступает команде Дании со счётом 0:1.
Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Дания открыла счёт в матче с Россией на Евро-2020.