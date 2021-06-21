Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории Дании на Евро и ЧМ

Дамсгор стал автором первого гола в матче между сборными России и Дании в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу.
На момент взятия ворот возраст игрока «Сампдории» составил 20 лет 353 дня.
Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма подопечные Станислава Черчесова уступают со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выиграл больше всех верховых единоборств в первом тайме матча между сборными России и Дании на Евро-2020.
20 - At 20 years and 353 days, Mikkel Damsgaard has become Denmark's youngest ever goalscorer at a major international tournament (World Cup and EURO). Cracker. #RUSDEN— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2021