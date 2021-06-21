Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории Дании на Евро и ЧМ

Полузащитник сборной Дании по футболу Миккель Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории своей национальной команды на крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

Полузащитник сборной Дании по футболу Миккель Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории своей национальной команды на крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

Дамсгор стал автором первого гола в матче между сборными России и Дании в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу.

На момент взятия ворот возраст игрока «Сампдории» составил 20 лет 353 дня.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма подопечные Станислава Черчесова уступают со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выиграл больше всех верховых единоборств в первом тайме матча между сборными России и Дании на Евро-2020.