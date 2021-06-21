Быстров — о сборной Украины на Евро: надо было меньше шуметь и больше заниматься делом

«Украина поехала домой? А криков-то сколько было, на форме Крым нарисовали. Ничего не помогло. Надо было просто поменьше шуметь и побольше заниматься делом. Именно футбольным делом», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Украина уступила Австрии со счётом 0:1 и заняла третье место в группе C. В плей-офф вышли из этого квартета Нидерланды и Австрия. Украинцам же необходимо дождаться завершения всех оставшихся матчей группового этапа.

Ранее Андрей Аршавин назвал главную причину поражения Украины от Австрии.